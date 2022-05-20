Боевики “ЛДНР” мобилизуют даже полуслепых инвалидов - СБУ

Оккупантам всё равно, кого бросать на передовую, говорят правоохранители

Из-за высоких потерь личного состава в боях против ВСУ боевики “ЛДНР” принудительно мобилизуют в свои отряды даже людей с инвалидностью. Об этом на допросе в СБУ рассказали попавшие в плен оккупанты, мобилизованные на территории ОРДЛО.

Читайте также: Российская армия демилитаризовалась на 28 700 человек и 1 263 танка

Отмечается, что российские оккупанты принуждают воевать всех, кого сумели поймать. В качестве примера приводится история человека, который в детстве ослеп на один глаз из-за несчастного случая. Но даже с таким ущербом для здоровья он не смог избежать принудительной мобилизации.

“В целом “воины” даже не проходили медицинскую комиссию, ведь “великой руZZкой армии” безразлично, кого бросать на передовую. Когда их полк наголову разбили украинские защитники на Донбассе, оккупанты приняли правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для них уцелеть”, - отметили в СБУ.

Напомним, оккупанты начали признавать потери на Змеином. Вместе с тем корабли Черноморского флота продолжают блокировать Одесский порт, создавая искусственный продовольственный кризис в мире.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости