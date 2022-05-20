Российская армия демилитаризовалась на 28 700 человек и 1 263 танка

ВСУ продолжают наносить потери захватчикам из РФ.

Во время войны с Украиной российская армия продолжает успешно демилитаризоваться. По состоянию на утро пятницы, 20 мая, потери оккупантов составляют 28 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Так, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля, и по 20 мая ориентировочные потери противника составляют:

примерно 28 700 личного состава (+200 ликвидированных военных за сутки)

1 263 танка (+9 танков за день)

3 090 боевых бронированных машин (+27)

596 артиллерийских систем (+1)

200 реактивных систем залпового огня (+1)

204 самолета (+1)

168 вертолетов (+1)

460 беспилотников (+5)

103 крылатых ракеты

13 кораблей/катеров

2 162 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+5)

43 единицы специальной техники

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В Генштабе подчеркивают, что наибольшие потери на протяжении суток россияне несли на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Напомним, ранее россияне придумали сбивать свои же ракеты, чтобы обвинить ВСУ в обстреле Украины.

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