Российская армия демилитаризовалась на 28 700 человек и 1 263 танка
Во время войны с Украиной российская армия продолжает успешно демилитаризоваться. По состоянию на утро пятницы, 20 мая, потери оккупантов составляют 28 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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Так, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля, и по 20 мая ориентировочные потери противника составляют:
- примерно 28 700 личного состава (+200 ликвидированных военных за сутки)
- 1 263 танка (+9 танков за день)
- 3 090 боевых бронированных машин (+27)
- 596 артиллерийских систем (+1)
- 200 реактивных систем залпового огня (+1)
- 204 самолета (+1)
- 168 вертолетов (+1)
- 460 беспилотников (+5)
- 103 крылатых ракеты
- 13 кораблей/катеров
- 2 162 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+5)
- 43 единицы специальной техники
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В Генштабе подчеркивают, что наибольшие потери на протяжении суток россияне несли на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
Напомним, ранее россияне придумали сбивать свои же ракеты, чтобы обвинить ВСУ в обстреле Украины.
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