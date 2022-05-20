Львовские десантники сожгли два российских танка - видео

ВСУ использовали "Стугну" и американский "Джавелин"

Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два вражеских танка. Об этом сегодня сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Командование поделилось видео применения современного украинского противотанково-ракетного комплекса "Стугна" и американского "Джавелина" против российской бронированной техники.

Российские войска несут большие потери в войне против Украины. Так, недавно артиллеристы ВСУ уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Известно, что погибли 3 офицера командного состава бригады, а еще 14 офицеров были ранены.

Также напомним, что 18 мая украинские военные сбили очередной вражеский самолет. Видео с результатами борьбы с врагом поделились 57 ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

В целом, по состоянию на утро пятницы, 20 мая, потери оккупантов составляют 28 700 человек.

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