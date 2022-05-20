Спасатели протестуют против похищения российскими оккупантами главы пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

В Энергодаре вышла на протест пожарная часть / t.me/orlovdmytroEn

Во временно оккупированном Энергодаре пожарные вышли на протест против похищения российскими военными начальника части Виталия Трояна. Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов.

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По данным Дмитрия Орлова, оккупанты применили силу к спасателям, которые вышли в поддержку похищенного руководителя пожарно-спасательного отряда.

"Происходит избиение людей и повреждение техники", - уточнил глава Энергодара.

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