Жителя Киевщины задержали за госизмену

Об этом сообщило Управлении коммуникации Нацполиции Украины.

В Киевской области правоохранители выявили и задержали жителя Бучанского района, который помогал российским оккупантам. Об этом сообщило Управлении коммуникации Нацполиции Украины.

По данным следствия, житель села Лубянка в марте 2022 года рассказывал российским оккупантам о том, где живут военнослужащие, принимавшие участие в АТО, и другие лица с огнестрельным оружием. Оккупанты таких лиц избивали и пытали.

Кроме того, фигурант показывал военным РФ позиции в лесополосах, где они могли расположить свою военную технику, чтобы обстреливать территорию Украины и позиции ВСУ.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители разоблачили местного жителя, который в социальной сети оправдывал вторжение российских оккупационных войск в Украину.

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Подозреваемый в преступлении / npu.gov.ua

Подозреваемый в преступлении / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua