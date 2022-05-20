В Северодонецке попытаются восстановить газ

ОВА просит перекрыть краны газовых приборов в домах.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке, где нет воды, электроэнергии и связи, попытаются восстановить газоснабжение. С 12:00 начнутся ремонтные работы.

Читайте также: Штурм Северодонецка успеха не имел - Гайдай

Гайдай отметил, что необходимо перекрыть краны газовых приборов, чтобы пуск газа не создал чрезвычайной ситуации и работы провелись максимально оперативно.

Ремонтники проведут сварочные работы на поврежденных россиянами участках газопровода, после чего планируется восстановление газоснабжения в Северодонецке.

Ранее мы писали, что россияне разрушили в Донецкой области 34 гражданских объекта. Есть погибшие и раненые мирные жители, но их количество не называется.