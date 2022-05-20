В Житомирской области прогремели два взрыва

Последствия вражеских "прилетов" пока неизвестны

В Житомирской области утром зафиксировали два взрыва в районе города Малин. Информацию подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк, как сообщает "Суспільне".

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В Житомирской области воздушную тревогу объявили в 8.20, она продолжается уже более 2,5 часов. Пока нет никаких подробностей: куда попали ракеты и есть ли пострадавшие, власти не предоставляют информацию.

Известно, что сегодня во время утренней воздушной тревоги над Львовской области силам украинской ПВО удалось сбить одну российскую крылатую ракету. Также утром появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Однако вскоре глава областной администрации Сергей Гамалий ее опроверг.

Отметим, что обстрелы регионов Украины российскими войсками не прекращаются. Так, сегодня утром в поселке Малая Даниловка Харьковской области из-за попадания российского снаряда загорелись гаражные боксы. Из-за пожара уничтожены четыре автомобиля и повреждены шесть гаражей.

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