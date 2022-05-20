Оккупанты "загоняют" Херсонщину в глубокий гуманитарный кризис

В Херсонской области обостряется гуманитарный кризис

В Херсонской области из-за российской оккупации обостряется все более глубокий гуманитарный кризис. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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"Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис", - поделился Соболевский.

Захватчики не дают снабжать жителей области лекарствами и продуктами первой необходимости, заблокировав гуманитарные коридоры. Хотя в гуманитарных штабах соседних областей находятся тонны грузов для Херсонщины. Враги раздают "гуманитарную помощь" только на камеры, в волонтерам угрожают расправой, поэтому многие уже покинули регион.

Заместитель председателя добавил, что работники местного самоуправления отказались работать на оккупантов, а сами россияне не знают, как решать проблемы общин. Их интересы ограничиваются лишь сбором налогов, перераспределением имущества и других активов.

"Максимум – восстановить с мусорной свалки памятник коммунистической эпохи, развесить несколько полусоветских бордов и плакатов, сняться в двух-трех пропагандистских сюжетах", - отметил Юрий Соболевский.

Плюс ко всему, со слов заместителя, это отсутствие правовой базы: законы Украины захватчики не признают, российские бездействуют, военные уставы неэффективны в гражданском секторе.

"Единственное, что орки наладили хорошо, это террор и фильтрационные меры. Но это им не очень поможет, когда ВСУ начнет освобождать Херсонскую область", - добавил Соболевский.

Отметим, что в Херсонской области враг блокирует "зеленые коридоры" и эвакуацию. Мирные жители пытаются эвакуироваться, однако оккупанты открывают по ним огонь и блокируют выезд.

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