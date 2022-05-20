На Полтавщине начался суд над двумя военными РФ

Оба признали свою вину, им грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).

Александру Бобыкину и Александру Иванову грозит до 12 лет тюрьмы / скриншот

В Полтавской области начался второй в Украине судебный процесс над военнослужащими РФ. Об этом сообщает издание Грати.

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Двоим гражданам РФ – Александру Бобыкину и Александру Иванову, вменяют в вину артобстрел по территории Харьковской области. По информации следствия, в первый день военного вторжения РФ они из РСЗО Град обстреляли Харьковщину с российской, а затем и с украинской территории. Снаряды попали в жилые дома в Казачьей Лопани и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное под Дергачами.

Оба признали свою вину, им грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).

Ранее Зеленский рассказал, что 85-ый день войны точно запомнится. Президент рассказал о его главных событиях, среди которых - поддержка в США выделения 40 млрд долларов и продвижение ВСУ на Харьковщине.