Установлены военные РФ, которые стреляли по больнице в Тростянце

Команду прицельного огня из 125-мм пушки отдал командир танка Т-72 Петр Смирнов, а наводчиком-оператором был Айнур Мухаметжанов.

ГБР Украины установило военнослужащих РФ, которые из танков стреляли в больницу в Тростянце Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Сообщается о подозрении в нарушении законов и обычаев войны двум военнослужащим 1-го танкового полка 2-го гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Во время оккупации Тростянца они открыли огонь по медицинскому учреждению.

В ГБР установили, что команду прицельного огня из 125-мм пушки отдал командир танка Т-72 Петр Смирнов, а наводчиком-оператором был Айнур Мухаметжанов. Следствие продолжается, подозрения экипажу другого танка будут объявлены в ближайшее время. Ч. 1 ст. 438 УК Украины, по которой их обвиняют, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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