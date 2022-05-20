Командующий армии США дал прогноз по войне в Украине

Российская армия деградирует в материально-ресурсном плане, а ВСУ наоборот день ото дня укрепляются

Россия стратегически проигрывает войну Украине. Российская армия не смогла достичь поставленных целей и к концу лета окончательно утратит боеспособность, а ВСУ смогут вернуть утраченные территории. Такое мнение высказал командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью "Радио Свобода".

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"России нечего праздновать. Они не смогли достичь всех своих целей. Понятно, что они захватили территорию, наносят огромный ущерб экономике Украины. Они блокируют экспорт зерна. Впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для России, учитывая то, какие цели ставил Кремль перед собой", - считает Ходжес.

По его мнению, сейчас украинская армия находится в лучших условиях, поскольку украинцы воюют за свой дом, а это является очень важным фактором. В то же время у российских солдат подобной мотивации нет. Кроме того, РФ оказалась в изоляции, а Украина получает военную помощь от Запада.

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“С такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета - конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок, а Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы выжать российские силы назад, по крайней мере, к линии 23 февраля. Думаю, это произойдет до сентября", — говорит Ходжес.

Напомним, ранее глава ГУР рассказал, когда будет перелом в войне с РФ. Буданов отметил, что Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым.

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