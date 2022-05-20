Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где скрывались люди: есть жертвы

Российские войска ударили по школе из артиллерии

В Северодонецке Луганской области российские захватчики обстреляли школу, где в укрытии прятались мирные жители. Об этом сегодня написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", - сообщил Сергей Гайдай.

Глава администрации поделился фото и видео с места происшествия. Также он добавил, что сейчас полиция области пытается перевезти людей в другое укрытие. Гайдай призвал всех, кто остается в областном центре, не покидать свои укрытия.

Напомним, что российские оккупанты наступают на Лисичанск и Северодонецк. Только за вчершние сутки в областном центре 12 человек погибли. Однако россияне отступили после понесенных потерь. Сейчас в городе пытаются восстановить газоснабжение.

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