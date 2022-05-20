В Малине в результат обстрела повреждены 100 домов, есть раненые

Об этом рассказал мэр города Александр Ситайло.

Два взрыва прогремели в Житомирской области / t.me/truexanewsua

В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по городу Малин (Житомирская обл.) повреждены около 100 домов и объект инфраструктуры. Ранены три человека, рассказал мэр города Александр Ситайло.

Он отметил, что, к счастью, в результате вражеского обстрела никто из мирного населения не погиб. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Ситайло подчеркнул, что в течение дня восстановят электроснабжение в микрорайоне, который подвергся обстрелу.

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Напомним, сегодня утром в Малине зафиксировали два взрыва. Эту информацию подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты не добились успеха при попытке штурма Северодонецка.

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