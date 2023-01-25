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Стало известно, когда Украина получит от Европы 80 Leopard

Танки от Германии могут быть доставлены в Украину уже в марте.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Стало известно, когда Украина получит от Европы 80 Leopard
Leopard / EPA / UPG

Украина получит всего 80 боевых танков из Европы. Европейские страны хотят предоставить Украине боевые танки для двух батальонов, США оснащают еще один. Немецкие танки могут быть доставлены до конца марта. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

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"Соответственно, немцы участвуют в формировании батальона с ротой танков Leopard 2A6, в который танки этой модели также должны предоставить финны, испанцы и голландцы. Второй батальон бронетранспортеров Leopard 2A4 создают поляки и норвежцы. Третий батальон прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя это еще не было официально объявлено", - говорится в сообщении. 

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Напомним, в Офисе президента заявили, что Украина будет иметь все для контрнаступления. Украина во многом рассчитывает на помощь западных союзников, которые обещали помочь Киеву с военной техникой.

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