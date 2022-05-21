РФ депортировала на свою территорию 1 377 925 украинцев

Среди принудительно вывезенных украинцев в Россию есть 232 480 детей.

По состоянию на утро 21 мая 2022 года Россия депортировала на свою территорию 1 377 925 украинцев, в том числе 232 480 детей. Об этом в Facebook рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что только вчера, 20 мая, российские оккупанты заставили выехать в РФ 17 306 украинцев, в том числе 2 213 детей. Например, в Мариуполе оккупанты заставляют мирных жителей садиться в автобусы и только потом сообщают, что их везут в так называемый фильтрационный лагерь, а потом дальше в РФ.

Денисова подчеркнула, что заявления России про якобы добровольное перемещение украинцев не соответствуют действительности. У Украины есть доказательства, что это принудительная и заранее спланированная депортация.

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Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как российские оккупанты принудительно депортируют украинцев под видом эвакуации.

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