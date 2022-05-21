Пограничники задержали возможного участника вражеской ДРГ

Задержанного передали сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

В Киевской области пограничники выявили и задержали возможного участника вражеской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что уроженец Донецкой области 1989 года рождения направлялся в Киев. Пограничники остановили его для проверки.

В мобильном телефоне мужчины пограничники обнаружили материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы российской пропаганды. Кроме того, у него обнаружили мобильные телефоны граждан РФ и возможные маршруты движения в РФ и Беларусь.

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Пограничники передали задержанного сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Это уже далеко не первый случай, когда пограничники задерживают вражеских диверсантов, предателей и пособников российских оккупантов. Так, ранее стало известно, что украинские пограничники задержали "паломницу" из России.

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