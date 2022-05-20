В МВД назвали портрет российского диверсанта: Как выявляли ДРГ

Часто захватчиков находили по российским сим-картам.

Заместитель главы МВД Евгений Енин назвал портрет российского диверсанта и рассказал, как в Украине выявляли и ловили ДРГ. Его слова передает "НВ".

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Так, Енин говорит, что какого-то типичного портрета диверсанта РФ нет, но есть ряд сходств. Например, это молодые люди, приехавшие и арендовавшие квартиры за 1-2 месяца до полномасштабного российского вторжения.

Российские диверсанты вели специфический образ жизни. Они не общались с местным населением, не работали и в основном находились дома.

"Мы столкнулись с разными ДРГ. Были такие, что насчитывали до 20 человек, мы помним боевые столкновения прямо у метро Берестейская. Были ДРГ, состоявшие из 2-3 человек, готовившихся к совершению терактов на территории Михайловского собора и вблизи объектов, имеющих критическое военное значение", – подчеркнул замглавы МВД.

По его словам, часто диверсантов находили через радиоперехват. Они буквально "носились" с российскими сим-картами, а последние высвечивались, после чего в те районы отправляли украинских оперативников. Также спецслужбы полагались на местное население.

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В данный момент по подозрению к причастности к российским ДРГ задержали в районе 800 человек. Активность диверсантов снизилась, но считается, что они затаились в ожидании команды от кураторов.

Енин отмечает, что даже штатные российские военные могут месяц-полтора прятаться в освобожденных населенных пунктах Киевщины.

Напомним, ранее сообщалось, как полицейские задержали жителя Бучанского района по подозрении в госизмене.

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