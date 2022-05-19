Пограничники задержали "паломницу" из РФ
Пограничники задержали гражданку РФ с картой паломника Свято-Успенской Почаевской Лавры, в телефоне которой была переписка антиукраинского характера. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Сначала россиянка, 1970 года рождения, не хотела давать свой паспорт на проверку и утверждала, что у нее его нет. Вместо этого она предоставила свидетельство на проживание в одной из стран Евросоюза.
Было установлено, что гражданка РФ нарушила срок пребывания в Украине, за что ее ранее привлекли к административной ответственности.
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Пограничники передали задержанную сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.
Ранее стало известно, что в Украине полицейские с 24 февраля и по состоянию на 19 мая 2022 года ликвидировали 88 вражеских диверсионно-разведывательных групп и задержали около 800 диверсантов.
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