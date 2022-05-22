Россию ждет экономическое падение - Зеленский

Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину, отметил украинский лидер.

Россия бросила почти все свои ресурсы на то, чтобы уничтожить украинцев и некоторые регионы РФ обеднеют еще больше, чем в 1990-е. Об этом в субботу, 21 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

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"Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения - в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы.

Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И - не помогут", - сказал президент.

Описывая ситуацию на фронте, Зеленский сообщил, что на Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

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"Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отбивают у этих наступательных планов России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаенного дня, который мы все так ждем и за который боремся. Дня победы", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что никакие российские удары - ни ракетами по Ровенщине, ни артиллерией по Харьковщине или Сумщине, ни всем возможным оружием по Донбассу - результата России не дадут.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине.

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