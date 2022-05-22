Украина сама освободит Черное море: Подоляк призвал не торговаться с РФ

Из-за нехватки продовольствия в результате действий рашистов могут пострадать 1,6 млрд человек, говорит он.

Украина может самостоятельно деблокировать Черное море, если ей предоставят нужное оружие. В том числе, это реактивные системы залпового огня MLRS. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

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Так, Подоляк объясняет, что в результате действий россиян 1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Кроме того, сотни миллионов люде из-за роста цен на продовольствие окажутся за чертой бедности.

"The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Россией и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море", – отмечает советник.

После этого Подоляк задал вопрос о том, а стоит ли торговаться с Россией, которая, заблокировав украинские порты и поставки продовольствия, взяла в заложники сотни миллионов людей?

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"У нас есть лучше идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россию ждет экономическое падение, а россиян ждет такое обеднение, которого даже не было в 90-х годах.

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