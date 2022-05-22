Зеленский поговорил с премьером Италии

В разговоре с премьером Италии основное внимание стороны уделили ситуации на поле боя, которая сложилась на сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны. Об этом в субботу, 21 мая, говорится в Twitter Зеленского.

"По его инициативе состоялся телефонный разговор с Марио Драги", - написал президент.

Глава государства добавил, что в ходе беседы обсуждалось оборонное сотрудничество, необходимость ускорить шестой пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации, а также был поднят вопрос разблокировки украинских портов.

"Спасибо за безоговорочную поддержку Украины на пути в ЕС", - добавил Зеленский.

Также в своем видеообращении глава государства добавил, что в разговоре с премьером Италии основное внимание они уделили ситуации на поле боя и тому, как можно ускорить победу Украины.