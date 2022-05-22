На Луганщине враг наступал сразу с 4 сторон, но встретил ВСУ, – Гайдай

Украинские военные заставили россиян отступать с потерями, говорит он.

В Луганской области российские оккупанты пытались наступать сразу с 4 направлений. Однако их планы нарушила встреча с ВСУ. Подробности о неудачах противника рассказал глава местной ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

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Так, политик говорит, что противник проводил штурмовые и наступательные действия у Пурдовки, Осколоновки, Щедрищевого и Смолянинового.

"Сразу с 4 направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на предыдущие позиции", – отметил он.

Однако после этого рашисты продолжили минометные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Пострадал почти каждый свободный населенный пункт, уточнил Гайдай.

По его словам, россиянами был разрушен мост между Лисичанском и Северодонецком, который находится у железнодорожного вокзала. Вместе с этим они обстреливают позиции украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения у указанных городов.

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Как бы то ни было, ВСУ продолжают успешно отбивать вражеские атаки и "демилитаризовать" войска РФ в регионе. Например, 21 мая там было отбито 9 атак, уничтожено 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 2 автомобиля россиян и беспилотник типа "Орлан-10".

Кроме того, вчера на Луганщине задержали несколько граждан, фотографировавших военную технику. Теперь за них взялась СБУ, подытожил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развернула "Искандеры" в Белгородской области.

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