Войска РФ готовятся к наступлению - аналитики

В оккупированном российскими войсками Мелитополе появились баннеры к 220-летию создания Таврической губернии.

Российские войска стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей, что может быть обусловлено подготовкой к началу наступления на южном направлении. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также: В Энергодаре взорвали оккупационного "мэра" с охранниками

Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что враг планирует захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к Запорожью.

"Высокая концентрация российских войск зафиксирована в Инженерном, южнее Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя", - говорится в анализе Института.

Читайте также: ВСУ впервые в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (видео)

Также ISW пишет, что в оккупированном Мелитополе появились баннеры к 220-летию создания Таврической губернии, может свидетельствовать о намерении россиян превратить оккупированные территории на Херсонщине и Запорожье в квазиреспублику вроде так называемых "ЛДНР".

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что самая сложная ситуация на фронте - в направлении Бахмута, куда армия Российской Федерации в течение последних двух суток активно перебрасывает дополнительные силы.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.