Граждане Польши получат особый статус в Украине

Особый статус граждан Польши в Украине будет закреплен отдельным законом, отметила Ольга Совгиря.

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщила народный депутат, представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", – написала Совгиря в Telegram.

Отметим, что в Киеве сегодня, 22 мая, прошло пленарное заседание Верховной Рады с участием Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

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Ранее Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет. По его словам, общая сила Украины и Польши позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу.

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