Дуда: Польша сделает все для членства Украина в ЕС
Президент Польши Анджей Дуда заверил Верховную Раду, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом он сказал во время выступления в украинском парламенте в воскресенье, 22 мая.
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"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", – процитировала Дуду его канцелярия в Twitter.
По словам Дуды, "только Украина имеет право решать свое будущее", никаких решений об Украине без Украины.
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Сообщения в Twitter проиллюстрированы фотографиями президента Польши во время выступления в украинском парламенте.
В свою очередь президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.
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