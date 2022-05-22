Дуда: Польша сделает все для членства Украина в ЕС

Только украинцы имеют право решать свое будущее, никаких решений об Украине без Украины, заверил польский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда заверил Верховную Раду, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом он сказал во время выступления в украинском парламенте в воскресенье, 22 мая.

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"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", – процитировала Дуду его канцелярия в Twitter.

По словам Дуды, "только Украина имеет право решать свое будущее", никаких решений об Украине без Украины.

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Сообщения в Twitter проиллюстрированы фотографиями президента Польши во время выступления в украинском парламенте.

В свою очередь президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

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