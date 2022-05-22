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Дуда: Польша сделает все для членства Украина в ЕС

Только украинцы имеют право решать свое будущее, никаких решений об Украине без Украины, заверил польский лидер.
Дуда: Польша сделает все для членства Украина в ЕС
Анджей Дуда в Верховной Раде / twitter.com/prezydentpl

Президент Польши Анджей Дуда заверил Верховную Раду, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом он сказал во время выступления в украинском парламенте в воскресенье, 22 мая.

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"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", – процитировала Дуду его канцелярия в Twitter.

По словам Дуды, "только Украина имеет право решать свое будущее", никаких решений об Украине без Украины.

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Сообщения в Twitter проиллюстрированы фотографиями президента Польши во время выступления в украинском парламенте.

В свою очередь президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

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