Минюст подал иск о запрете пророссийских партий

Первые судебные решения о запрете деятельности пророссийских партий ожидаются летом, отметил Денис Малюська.

После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд во Львове. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська, накануне сообщила пресс-служба ведомства.

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"Иск касается не только ОПЗЖ, но и других партий, упомянутых в решении СНБО. Необходимая доказательная база собрана. Наиболее полной она является по деятельности ОПЗЖ, потому что эта партия наиболее активно занимала пророссийскую позицию и коммуницировала ее", – заявил министр в эфире Радио НВ.

Малюська сообщил, что первые судебные решения о запрете деятельности пророссийских партий ожидаются летом: суд должен рассмотреть в течение месяца дело в первой инстанции. Если будет апелляционная жалоба, она будет рассматриваться максимум месяц.

"Кроме того, мы будем внимательно следить за членами запрещенных политических партий и любые новые партии, созданные ими, могут быть также запрещены, если будут вести подобную деятельность", – подчеркнул Малюська.

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Что касается конкретных политиков, как пояснил министр, к ним также могут быть применены меры ответственности.

"Если политик способствовал агрессору, войскам агрессора, поддерживал агрессию и т.д., к такому лицу могут быть применены санкции в виде блокирования активов по решению СНБО, а затем, по иску органов государственной власти в Высший антикоррупционный суд, активы таких лиц могут быть конфискованы в доход государства. И это только один из способов привлечения к ответственности пророссийских политиков", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Энергодаре взорвали оккупационного "мэра" с охранниками.

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