СМИ: Россия применила новейшую огнеметную систему в Украине

ТОС-2 Тосочка – дальнейшее развитие тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Российская армия применила новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 Тосочка в ходе агрессивной войны против Украины. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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"Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении", – сказал собеседник агентства и добавил, что в ходе так называемой "спецоперации" россияне "обкатывают" многие военные новинки.

ТОС-2 Тосочка – дальнейшее развитие тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Она выполнена на базе автомобиля Урал повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. На ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

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Российские военные впервые применили ТОС-2 в ходе основного этапа стратегических учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал в Twitter видео использования состемы ТОС-1А Солнцепек в Украине. Это самое тяжелое неядерное оружие России, которое сжигает людей живьем. В ответ Подоляк призвал западные страны передать Украине реактивные системы залпового огня.

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