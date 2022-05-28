В захваченной и подбитой технике РФ нашли комплектующие из США

Российская военная промышленность полностью зависит от западных комплектующих, говорят в украинской разведке

В российской военной технике, которую захватили украинские бойцы, обнаружились американскими микрочипы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Микросхемы американского производства были обнаружены в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

“Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий”, - отметили в ГУР.

Напомним, РФ испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" возле Финляндии. Россияне показательно уничтожили морскую мишень в Белом море.

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