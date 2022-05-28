РФ испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" возле Финляндии

Россияне показательно уничтожили морскую мишень в Белом море

Северный флот России провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Испытания проводились вблизи Швеции и Финляндии, недавно подавших заявку на вступление в НАТО. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление Миноблороны РФ.

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По информации российских военных, ракету запускал корабль, находящийся в акватории Баренцева моря. В то же время морская мишень, которую поразила ракета, находилась в Белом море.

"По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", - сообщили в Минобороны России.

Напомним, на Западе заметили "необычный" запуск ракеты в КНДР. По данным Минобороны Японии, Северная Корея произвела со своего побережья запуск как минимум двух баллистических ракет.

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