Появилась неофициальная версия гибели девяти винницких КОРДовцев
Сегодня, 29 мая, в Виннице похоронят погибших в Запорожской области КОРДовцев. Вчера погибших встречали живым коридором. Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Защищая Украину, отдали жизнь:
Зайцев Михаил,
Подзигун Игорь,
Антощук Виталий,
Клименко Дмитрий,
Щербань Богдан,
Булега Богдан,
Олейник Виталий,
Бондарчук Игорь,
Турляк Артур.
"А там их побратимы уже нашли и задержали с*ку, скорректировавшую ракету на место их нахождения. За 600 долларов. Цена жизни 25 бойцов и 75 раненых. Местный офицер. Полковник… Это неофициально. Ибо официального суда над этой гнидой не будет, сами понимаете. Вечная память ребятам! Герои не умирают!" – пишут в местном паблике Винницкий политклуб.
Напомним, винницкие КОРДовцы, выполняя боевое задание, погибли 22 мая.
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