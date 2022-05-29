Появилась неофициальная версия гибели девяти винницких КОРДовцев

Бойцов, погибших неделю назад, похоронят сегодня, 29 мая. Накануне жители области и города встречали тела погибших "живым коридором", стоя на коленях.

Сегодня, 29 мая, в Виннице похоронят погибших в Запорожской области КОРДовцев. Вчера погибших встречали живым коридором. Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Защищая Украину, отдали жизнь:

Зайцев Михаил,

Подзигун Игорь,

Антощук Виталий,

Клименко Дмитрий,

Щербань Богдан,

Булега Богдан,

Олейник Виталий,

Бондарчук Игорь,

Турляк Артур.

"А там их побратимы уже нашли и задержали с*ку, скорректировавшую ракету на место их нахождения. За 600 долларов. Цена жизни 25 бойцов и 75 раненых. Местный офицер. Полковник… Это неофициально. Ибо официального суда над этой гнидой не будет, сами понимаете. Вечная память ребятам! Герои не умирают!" – пишут в местном паблике Винницкий политклуб.

Напомним, винницкие КОРДовцы, выполняя боевое задание, погибли 22 мая.

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