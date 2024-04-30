"Проверили данные, вручили повестки": ТЦК о задержании медиков онкоцентра во Львове

Задержание произошло 30 апреля, когда работники шли на работу. ТЦК объяснили, что вызвали физиков для уточнения данных относительно их воинского учета.

| Автор: Мальцева Ольга

Работники ТЦК задержали по дороге на работу медицинских физиков из Первого медицинского объединения во Львове. / Telegram

Во вторник, 30 апреля, в соцсетях появилась информация о том, что работники ТЦК задержали по дороге на работу медицинских физиков из Первого медицинского объединения во Львове. Впоследствии их отпустили после того, как данные были уточнены. Первое медобъединение Львова сообщило, что их онкологический центр функционирует в штатном режиме, и оба медицинские физики, которых пригласили в ТЦК для проверки данных, вернулись к своим обязанностям. Об этом сообщает Telegram-канал Львовыч и "Еспресо.Захід".

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Ранее телеграм-канал Львовыч сообщил о том, что представители ТЦК забрали двух сотрудников Онкологического центра.

"Читатели сообщили, что сегодня работники ТЦК забрали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Эти действия привели к тому, что работа центра просто остановилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медработников перехватили, когда они шли на работу.

"100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК", - отмечают читатели. Также получил сообщение от читателей, родные которых лечатся от онкологии в этом центре. Ситуация довольно неприятная и требует немедленного решения", - написал канал.

В комментарии для "Еспресо.Захід" представители Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснили, что "пригласили" двух медицинских физиков из Первого медицинского объединения Львова для проверки данных, которые оказались зарегистрированы в другом ТЦК. После этого им были вручены повестки по месту регистрации в соответствии с действующим законодательством.

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Напомним, будут ли ТЦК вручать повестки мужчинам за рубежом: ответ Минобороны. В Минобороны ответили, будут ли работать за рубежом ТЦК и, будут ли вручать мужчинам призывного возраста повестки.