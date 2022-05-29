С начала вторжения боевики убили более 240 детей Украины - омбудсмен

За последние сутки ориентировочно нет потерь среди несовершеннолетних.

В ходе войны пострадало не менее 440 детей / Геращенко / Телеграм

По состоянию на 8 утра 29 мая российские боевики убили 242 украинских ребенка. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований и другие источники, требующие подтверждения.

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С начала полномасштабной войны пострадало 440 несовершеннолетних.

Омбудсмен подчеркивает, что точное количество погибших и пострадавших невозможно установить из-за активных боевых действий.

Ранее мы писали, что происходит на фронте сейчас. Генштаб сообщает, что ВСУ откинули на Херсонщине россиян, что те заняли невыгодные позиции. Все усилия врага - на Донецком и Луганском направлениях.