Россияне пытают пленных солдат ВСУ, женщин насилуют – омбудсмен

Освобожденные из плена бойцы рассказали об издевательствах со стороны захватчиков

Российские оккупанты применяли психологические и физические пытки, а также сексуальное насилие по отношению к украинским военнопленным. Об этом сообщает Офис уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

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О фактах нарушения своих законных прав рассказали сами военнопленные, которых удалось освободить в рамках обмена. Большинство из них были взяты в плен в районе Мариуполя. В несколько этапов их доставили сначала в Донецк, а после в Таганрог и Воронеж.

Отмечается, что в плену украинских военнослужащих избивали, унижали, угрожали убийством. При этом особую жестокость оккупанты проявляли в отношении офицеров ВСУ и бойцов отряда спецназначения “Азов”.

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“Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, избивали киянкой и ногами”, – сообщила Денисова.

Также освобожденные из плена украинцы рассказали, что россияне кололи им неизвестный препарат на букву “М”, от которого они теряли сознание и память.

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“Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. Относительно них оказывалось психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам”, – говорит Денисова.

Напомним, в Белгороде солдаты массово насилуют женщин. Российская армия занимается военными преступлениями даже на собственной территории.

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