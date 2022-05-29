На Херсонщине ВСУ отбросили боевиков до Костромки - Генштаб

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлении украинцы отбили 7 атак врага и уничтожили несколько позиций бронетехники РФ.

ВСУ наносят потери россиянам по всем направлениям фронта. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине - 95 день с начала полномасштабного вторжения РФ. Генеральный штаб сообщает о ситуации на фронте в утренней сводке новостей.

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направлениях увеличивается количество мероприятий оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования ВС Беларуси. Сохраняется угроза ракетных ударов с беларусской территории.

На Северском направлении россияне прикрывают участки границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов позиции Сил обороны Украины на Сумщине.

На Харьковском направлении враг сосредоточился на удержании рубежей и сдерживании ВСУ. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Минирует дистанционно местность, на которой могут действовать Силы обороны.

На Славянском направлении противник не проводил активных действий: сосредоточился на удержании занятых позиций и создании условий для наступления. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Комышеваха, Богородичное, Святогорск и другие. Нанес удар авиацией в районе Долгенького.

На Донецком направлении россияне ведут наступление: активно применяют ракеты, артиллерию и радиоэлектронную борьбу. Увеличилась интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении враг применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе Лимана.

На Бахмутском направлении при поддержке минометов и артиллерии ВС РФ наступали и штурмовали в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Комышеваха, Мироновка. Без успеха, отошли. Ударили авиацией вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии противник наступал в районах Камянки и Веселого - безуспешно.

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при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе Северодонецка идут бои. В районе Бобрового противник понес потери и отступил на ранее занятые позиции. Штурмовой авиацией ударил в районе Устиновки.

На Южнобужском направлении в результате наступления ВСУ россияне понесли потери и заняли оборону на невыгодных условиях в районе Костромки. Пытаются перекинуть резервы на опасные направления, чтобы восстановить потерянные позиции.

Российские боевики осуществили огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степовая Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.

Россияне пытаются усилиться снятыми с сохранения устаревшим вооружением и военной техникой: танками Т-62 и БМП-1.

Россияне расконсервировали состав с советскими танками / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россияне продолжают нести потери, отмечают в Генштабе. Во временно аннексированном Крыму оккупанты распорядились прекратить прием гражданских, чтобы освободить место для раненых боевиков. Интенсивно ведется сбор донорской крови.

На прошлые сутки только на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 7 российских атак, уничтожили один танк и 6 вражеских авто. Подразделения ПВО ликвидировали российский БпЛА "Орлан-10". Боевики несут потери и на других направлениях.

Ранее мы писали, что россияне потеряли треть своих танков в войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты лишились уже 1330 единиц танков.