ВС России потеряли в войне 30 150 личного состава

За сутки статистика увеличилась на 150 боевиков.

Генеральный штаб ВСУ информирует о потерях россиян с начала вторжения до 29 мая. Боевики потеряли 30 150 человек личного состава. Это на 150 россиян больше по сравнению со статистикой 28 мая.

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ВС России стали беднее на 1338 (+8) танков, 3270 (+12) боевых бронированных машин и 2240 (+14) единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Украинские силы ликвидировали 631 (+3) артиллерийских систем и 203 РСЗО.

Боевики потеряли 93 единицы средств противовоздушной обороны, 207 самолетов и 174 вертолетов, а также 504 (+1) беспилотных летательных аппарата.

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У россиян больше нет 116 крылатых ракет, 13 катеров и 48 единиц специальной техники.

Ориентировочные потери врага. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении. Названное количество потерь личного состава и техники врага являются ориентировочными. Установить точное количество невозможно из-за активных боевых действий на фронте.

Ранее мы писали, что в Крыму освобождают места в больницах для раненых боевиков. Для этого даже прекратили прием гражданского населения.