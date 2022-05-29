Действия россиян при штурме Северодонецка неэффективны – ОК "Восток"

Несмотря на якобы "взятие города кадыровцами", Северодонецк находится под украинским флагом.

Российские оккупационные войска вышли на окраины Северодонецка. Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне заняли гостиницу "Мир", территорию которой временно не контролируют ВСУ. При этом штурмовые действия ВС РФ не являются эффективными. Об этом заявил спикер оперативного командования "Восток" Илько Божко в эфире единого телемарафона.

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Божко опроверг "взятие" Северодонецка россиянами, а также подчеркнул, что оккупанты там и не научились штурмовать города.

"Действия россиян абсолютно неэффективны при штурме городов. Они не научились этого делать, и у них это не будет получаться. Они не могли этого сделать ни на юге нашей страны, нет никаких предпосылок, чтобы говорить об их каких-либо эффективных действиях в Северодонецке," - отметил представитель командования.

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Кадыров и его поданные заявили, что якобы оккупировали Северодонецк. Однако данные вбросы опровергают как власти Луганщины, так и военные.

"Мы уже давно не верим оккупанту, а верим Генштабу," - подчеркнул Божко.

Утром Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке идут бои, город под украинским флагом.

Ранее мы писали, что в городе боевики разрушили за сутки 60 домов. Ситуация в Северодонецке крайне сложная. Россияне ведут штурм, бои продолжаются.