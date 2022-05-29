Контрактники РФ ждут конца мая, чтобы побыстрее уехать с войны - перехват СБУ

Те, кто выехал на войну в феврале, могут в конце мая "законно" ехать домой.

Контрактники российской армии ждут конца мая, чтобы побыстрее выехать домой с войны в Украине. Истекает 90-дневный срок "спецоперации", который определен законодательством страны-агрессора. В связи с этим боевики могут "законно" отправиться домой. Об этом они рассказывают по телефону. Такой диалог удалось перехватить СБУ.

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Боевик пожаловался другу, что у них нет ротации. Поэтому по истечению 3 месяцев планирует выезжать домой.

"За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?", - заявил россиянин.

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Учитывая, что желающих выезжать на войну в массе нет, то командование всеми силами пытается удержать своих боевиков.

"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволиться, но, бл*дь, еще ни одного это не остановило," - объясняет рашист.

Ранее мы писали, что с начала вторжения ВС РФ потеряла 30 150 личного состава. Боевики также стали беднее на 93 единицы средств противовоздушной обороны, 207 самолетов и 174 вертолетов.