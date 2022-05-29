В России пришла повестка инвалиду-колясочнику, который не видит с рождения

Мужчина рассказал, что медицинские заключения с его личного дела в военкомате "куда-то исчезли".

В Набережных Челнах РФ слепому с рождения мужчине, который является инвалидом-колясочником, пришла повестка явиться в военкомат. 28-летний россиянин с диагнозом ДЦП Сергей Ситдиков рассказал об этом журналистам.

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Мужчина признается, что медицинские справки об его непригодности к военной службе были переданы в военкомат еще во время его нахождения в детском доме. Однако силовики заявляют, что заключение и все документы из его папки "куда-то исчезли".

"Но на днях пришла повестка на прохождение медкомиссии, а потом стали поступать звонки. Сейчас я считаюсь уклонистом, и мне надо ехать в следственный отдел. При этом неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом пропала, а когда её нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение пропали. Как такое могло произойти?," - задается Ситдиков.

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Отметим, что это не первое подтверждение, что российская армия набирает в ряды инвалидов, работников стратегических предприятий, тех, кто не подходит по мобилизационному возрасту. В ОРДЛО вовсе практически всех мужчин отправили принудительно на фронт.

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