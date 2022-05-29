Краматорск и соседние города остались без света - мэр

В ходе активных боевых действий повредили ЛЭП.

Бахмут, Краматорск, Константиновка, Дружковка и районы без электричества. / Открытые источники

В Донецком области часть населенных пунктов полностью обесточена. В ходе активных боевых действий была перебита высоковольтная линия электропередач. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Фейсбуке.

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В результате повреждений ЛЭП Краматорск и все соседние города остались без света. Гончаренко намекнул, что быстро починить не удастся, так как опасное направление.

"Опасное направление, не так просто. Занимаются ремонтные бригады," - сообщил мэр.

Ранее мы писали, что ВСУ ведут контрнаступления по всем направлениям, где это возможно. ОК "Восток" сообщает, что защитники Украины делают все возможное, чтобы удержать навалу российского агрессора.