Почта
 

ВСУ ведет контрнаступления везде, где это возможно и необходимо - ОК "Восток"

Россияне сосредоточились на Донецком и Луганском направлениях.
ВСУ ведет контрнаступления везде, где это возможно и необходимо - ОК "Восток"
Украинские военные гордо защищают украинскую землю. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия везде, где это возможно. Решение о наступлении в определенном направлении принимается на самом высоком уровне. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Восток" Илько Божко в эфире телемарафона.

Читайте также: ВСУ отбросили россиян с трассы Лисичанск -Бахмут - Гайдай

Представитель силовиков подчеркнул, что защитники Украины делают все возможное, чтобы удержать навалу российского агрессора.

"Надо понимать, где это возможно и необходимо продолжается контрнаступление на всех направлениях. Стоит это понимать, ВСУ использует все возможности, чтобы не просто сдержать врага, а прекратить его разрушительную деятельность," - отметил Божко. 

Читайте также: На Херсонщине ВСУ отбросили боевиков до Костромки - Генштаб

Напомним, что украинские военные в результате контратаки на Херсонщине отодвинули врага на невыгодные позиции. Все усилия россияне стянули на Донецкое и Луганское направления. 

Ранее мы писали, что Божко высказался о неэффективности штурмовых действий российской армии. По мнению спикера, оккупанты там и не научились штурмовать города. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK