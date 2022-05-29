ВСУ ведет контрнаступления везде, где это возможно и необходимо - ОК "Восток"

Россияне сосредоточились на Донецком и Луганском направлениях.

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия везде, где это возможно. Решение о наступлении в определенном направлении принимается на самом высоком уровне. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Восток" Илько Божко в эфире телемарафона.

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Представитель силовиков подчеркнул, что защитники Украины делают все возможное, чтобы удержать навалу российского агрессора.

"Надо понимать, где это возможно и необходимо продолжается контрнаступление на всех направлениях. Стоит это понимать, ВСУ использует все возможности, чтобы не просто сдержать врага, а прекратить его разрушительную деятельность," - отметил Божко.

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Напомним, что украинские военные в результате контратаки на Херсонщине отодвинули врага на невыгодные позиции. Все усилия россияне стянули на Донецкое и Луганское направления.

Ранее мы писали, что Божко высказался о неэффективности штурмовых действий российской армии. По мнению спикера, оккупанты там и не научились штурмовать города.