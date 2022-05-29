В супермаркете Мариуполя оккупанты устроили трупарню - фото 18+

На трупах есть бирки с номерами.

Мариуполь с приходом "русского мира". / t.me/mariupolnow

В Мариуполе продолжают находить места скопления убитых украинцев в блокадном Мариуполе. В помещении супермаркета была обнаружена трупарня. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко со ссылкой на телеграм-канал "Мариуполь сейчас".

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В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе по проспекту Свободы боевики свезли трупы мирных жителей. На телах убитых есть бирки с номерами.

"Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могилы при попытке восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных. Просто сваливают, как мусор," - объясняет Андрющенко.

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Советник мэра отметил, что в городе катастрофическая нехватка людей для захоронения убитых, а также не хватает мощностей даже импровизированных моргов.

"До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов. Фото свежее. Демонстрация не человечности и угрозы эпидемии," - сообщает Андрющенко.

Ужасающие снимки с Мариупольского супермаркета / t.me/mariupolnow

Ранее мы насчитали, что утром россияне вновь обстреляли приграничную территорию Сумской области. Наблюдатели насчитали примерно 20 взрывов с территории страны-агрессора.