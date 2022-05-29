Путин поощряет геноцид украинцев - разведка

Бригаде, которая зверствовала в Буче, президент РФ присвоил почетное звание.

Президент России Путин присвоил 64 мотострелковой бригаде почетное звание "гвардейская". Это те самые боевики, что творили зверства в Буче. Данное поведение диктатора говорит о том, что Путин поддерживает и даже поощряет геноцид украинского народа.

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Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины телеканалу CNN, об этом пишет пресс-служба ГУР.

"Присвоение звания свидетельствует о поощрении Путиным практики осуществления российскими солдатами преступлений на территории Украины," - высказался разведчик.

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Как отмечается в сообщении, телеканал помогает отслеживать военные преступления на территории Украины личным составом 64 ОМБр. Помимо представителя ГУР МО, журналисты опросили местных жителей Бучи, силовиков и Генерального прокурора Украины.

Бригада. творившая зверства в Буче / Геращенко / Телеграм

Ранее мы писали, что российский посол в Британии высказался по поводу вероятности применения его страной ядерного оружия в Украине. По мнению дипломата данная война - это не та причина, по которой Путин "нажмет кнопку".