Посол РФ в Британии считает, что Россия не применит ядерное оружие в Украине

По его словам, использование данного вида оружия возможно только при угрозе целостности России.

Посол России в Британии не верит, что РФ применит ядерное оружие в Украине. / Скрин видео

Российский посол в Великобритании Андрей Келин опровергает возможность применения РФ тактического ядерного оружия по отношению в Украине. Об этом дипломат заявил в интервью ВВС, сообщает УНИАН.

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По словам Келина, в России регламентировано использование ядерного оружия. Поэтому применение возможно при условии угрозы для существования Российской Федерации как государства.

В связи с этим дипломат выражает уверенность, что в такой войне, как в Украине, ядерное оружие не применятся.

"Тактическое ядерное оружие, в соответствии с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах," - высказался Андрей Келин.

Ранее мы писали, что украинский генерал заявил о позиции Китая в войне России против Украины. По мнению силовика, Китай в этой войне может даже радоваться, так как его главный конкурент ослабевает.