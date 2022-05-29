Попытка РФ ослабить санкции подчеркивает стресс - разведка Британии

Россия заявила о готовности открыть гуманитарный коридор для судов в обмен на снятие санкций. Ранее они заявляли, что санкции им "только на пользу".

Британская разведка сообщает, что Россия ощущает стресс от введенных против нее санкций. Если ранее они заявляли об импортозамещении и "плюсах" введения ограничений, то теперь и Путин, и Министерство иностранных дел РФ заговорило о нужности снять с России санкции. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в обзоре разведки.

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25 мая замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности российской стороны открыть для продовольственных судов гуманитарный коридор через Черное море в обмен на снятие санкций. В разведке Британии подчеркивают, данные заявления - это показатель стресса России из-за санкций.

"Просьба Руденко к Украине по разминированию следует за основным принципом современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, пусть неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории," - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что РФ манипулирует продовольственной безопасностью ради собственной выгоды.

"Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность для своих политических целей, а затем представить себя как умного актера и обвинять Запад в любой неудаче. Попытка России добиться снижения строгости международных санкций также подчеркивает стресс, который санкции наносят режим," - сообщают в разведке.

Стоит отметить, что о снятии санкций заговорил и Путин. В телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем президент РФ заявил, что угроза продовольственного кризиса - это последствия санкций против РФ. Поэтому РФ якобы "готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов". Путин также призвал снять санкции, чтобы "нарастить поставки российских удобрений и агропродукции".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uOVOzCZE8O



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/f1hL0W2AGs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 29, 2022

Ранее мы писали, что в мариупольском супермаркете россияне устроили трупарню. На телах убитых, которых оккупанты попросту скинули в помещение магазина, есть бирки с номерами.