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В Мариуполе боевик украл приставку и потребовал через почту сказать пароль

Россиянин без стеснения написал хозяину консоли, чтобы тот сказал пароль от аккаунта.
В Мариуполе боевик украл приставку и потребовал через почту сказать пароль
Мариуполь с приходом "русского мира". / t.me/mariupolnow

Армия России доказала, что является синонимом словам мародеры, убийцы и насильники. Боевики даже не стесняются своих военных преступлений. В сети появились скриншоты, на которых российский солдат потребовал пароль от аккаунта игровой консоли, которую украл.

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Мародер украл у жителя Мариуполя игровую приставку PS4. Однако когда вывез ее в страну-агрессор, не смог ее активировать без пароля от аккаунта. Боевик ничего не придумал, как написать на почту хозяину с требованием сказать ему пароль. 

В ответ мужчина отказал, на что рашист ответил, что ему нужен пароль для скрытых игр. Хозяин консоли перестал отвечать, а боевик продолжает ему писать с требованиями сказать пароль.

Боевик требует от хозяина сказать ему пароль / Твиттер
Боевик требует от хозяина сказать ему пароль / Твиттер

Ранее мы писали, что в супермаркете Мариуполя рашисты устроили трупарню. Боевики свезли тела погибших, которые вымыло из могилы при попытке восстановления водоснабжения.

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