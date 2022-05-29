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Польша передаст Украине 18 самоходных артиллерийских 155-мм установок AHS Krab

Об этом сообщают польские журналисты.
Польша передаст Украине 18 самоходных артиллерийских 155-мм установок AHS Krab
Польская САУ AHS Krab / Гордон/gordonua.com

Польша передаст Украине 18 самоходных артиллерийских установок 155-мм AHS Krab. Об этом сообщают польские СМИ.

Данное оружие 155-миллиметрового калибра способно стрелять на расстояние до 40 километров. На данной САУ установлена лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Шасси - платформа от САУ K9 Thunder (Южная Корея). Длина ствола - 52 миллиметра.

Ранее мы писали, что немецкий вице-премьер опроверг, что Германия недостаточно помогает Украине. По его словам, в тот момент, когда он давал комментарий журналисту, украинских военных обучают пользованию немецкими САУ Panzerhaubitze 2000.

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