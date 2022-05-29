Вице-канцлер Германии отрицает, что страна мало помогают Украине

Министр отметил, что украинцы скоро получат 155-миллиметровые гаубицы.

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек опроверг формулировку издания местной газеты Welt am Sonntag, что их страна свела к минимуму поддержку Украине. В комментарии этому же изданию политик рассказал, что ФРГ прямо сейчас делает для украинцев.

Габек отметил, что "пока он сейчас говорит", солдат Украины учат пользованию немецкими Panzerhaubitze 2000. Также Германия готовит к отправке 155-миллиметровые гаубицы

"Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не поставляет ничего или поставляет слишком мало," - подчеркнул чиновник.

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Отметим, что издание сообщило о снижении немецкой помощи Украине после проведения сравнительного анализа. Германия передала две партии помощи. В первой отправились 4,6 тыс. противотанковых мин и запчасти для пулеметов. Во второй - гранаты и мины.

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