Военные РФ убили в Украине 243 ребенка

Из-за вражеских обстрелов 444 ребенка получили ранения разной степени тяжести.

С 24 февраля и по состоянию на 30 мая 2022 года в Украине из-за преступных действий российских оккупантов погибли 243 ребенка, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, за время полномасштабного вторжения российских войск 444 украинских детей получили ранения разной степени тяжести.

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Больше всего детей пострадало в Донецкой (153), Киевской (116), Харьковской (109), Черниговской (68), Луганской (52) и Херсонской (52) областях.

Так, 29 мая российские оккупанты обстреляли село Миролюбовка в Херсонской области, в результате чего погибла 9-летняя девочка. Среди раненых – 7-месячный ребенок и 5-летняя девочка.

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25 мая в результате вражеского обстрела Харьковской области был ранен 3-летний ребенок.

Напомним, советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник сообщил, что россияне депортировали уже 230 тысяч украинских детей.

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