В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв: первые подробности

По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие

Сегодня около 07:50 в центре временно оккупированного Мелитополя в районе ТЦ “Квартал” прогремел взрыв. Об этом сообщают РИА Мелитополь, ссылаясь на информацию от местных жителей.

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От взрыва в соседних домах дрожали окна и стены, а на месте происшествия появились клубы дыма. Жители города рассказали, что после произошедшего центральную площадь, где находится военно-гражданская администрация оккупантов и коллаборантов, оцепили российские военные.

Также, по информации СМИ, есть раненые. По предварительным данным, ранение получили две женщины и молодой человек. Информация сейчас уточняется. В издании добавили, что российские захватчики “изрядно перепугались”, а в городе после взрыва появилась военная техника.

“Не исключено, что сработали диверсанты... Росгвардейцы, полиция, военные изучают какой-то пакет на тротуаре”, - добавили СМИ.

Напомним, что вчера, 29 мая, жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области вышли на акцию протеста.

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