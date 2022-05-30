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Сумщина: за ночь два авиаудара, обстрелы из САУ, минометов и РСЗО

Враг обстреливает населенные пункты Сумской области с территории РФ
Сумщина: за ночь два авиаудара, обстрелы из САУ, минометов и РСЗО
РСЗО. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российские войска всю ночь наносили удары по Сумщине из разных видов вооружения. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.  

Как поделился Живицкий, с полуночи до 8 утра по территории региона российские боевики совершили четыре обстрела приграничных территорий. 

“Два авиаудара ракетами с территории России по территории Хотинской общины Сумского района. Шесть "выходов" из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района”, - написал глава ОВА.  

Также насчитано десять “прилетов” из САУ по территории Белопольской общины Сумского района. Обстрел вели с территории РФ, по словам главы области. Помимо этого, Середино-Будская община Шосткинского района была восемь раз обстреляна из минометов, также с территории страны-агрессора. Предварительно, никто не пострадал, а масштабы разрушений сейчас оцениваются.  

Напомним, что вчера российские военные вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. 

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